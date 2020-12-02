УЕФА нацелилось на кардинальную реформу Лиги чемпионов

Футбольные чиновники хотят больше противостояний между европейскими грандами.

УЕФА собирается кардинально реформировать самый престижный европейский клубный турнир таким образом, чтобы обеспечить больше противостояний между европейскими футбольными грандами.

Об сообщает Telegraph.

Издание пишет, что обсуждение реформы Лиги чемпионов состоится в ближайшее время. УЕФА разработал новый формат турнира – так называемую "швейцарскую систему", где в каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбирают так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков.

Таким образом, предполагается меньше матчей между топовыми и менее именитыми командами.

На групповом этапе каждая команда должна будет сразиться с десятью разными соперниками. После этого лучшие 16 клубов выйдут в плей-офф. Команда, которая займет в турнирной таблице первое место, будет играть с 16-м местом, вторая – с 15-м, и так далее. Такая система используется в плей-офф НБА.

Те же команды, которые займут 17-24 места, отправятся в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, в УЕФА рассматривали создание еврокубкового турнира – Лиги конференций. Предполагалось, что в нем будут принимать участие 32 команды, которые будут разделены на восемь групп по четыре команды. Победитель турнира получал бы возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.