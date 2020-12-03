Гол Роналду в ворота "Динамо" в матче ЛЧ стал юбилейным для португальского форварда (фото)

На счету форварда "Ювентуса" и сборной Португалии уже 750 забитых мячей.

Гол форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота киевского "Динамо" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов стал для португальца юбилейным – 750-м за карьеру.

После поединка с динамовцами Роналду прокомментировал свое достижение в Instagram.

"750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах болельщиков. Спасибо всем игрокам и тренерам, которые помогли мне достичь этого удивительного числа. Спасибо всем моим верным соперникам, которые заставляли меня работать усерднее и усерднее каждый день. Но, прежде всего, я благодарен своей прекрасной семье, которая была со мной в лучшие и худшие моменты. Следующая остановка – 800 голов. Вперед", – написал Роналду.

Как сообщает Сhampionat, этот гол также стал для Роналду рекордным по количеству домашних мячей, забитых в Лиге чемпионов. Португалец забил свой 71-й домашний гол в этом турнире и обошел рекордсмена по этому показателю, нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, у которого на счету 70 голов.

Отметим, после окончания матча "Ювентус" – "Динамо", вингеру киевлян Жерсону Родригесу удалось заполучить футболку звездного Криштиану Роналду, о чем динамовец похвастался в Instagram.

"Спасибо, король", – написал Родригес.

Напомним, Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером в рейтинге Forbes.