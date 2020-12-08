ФБУ приостановила все баскетбольные соревнования в Украине из-за отсутствия финансирования (документ)

Первенство Украины среди мужских, женских и юношеских баскетбольных команд не будут проводиться с 23 декабря 2020 по 10 января 2021 года.

В Украине приостановлены все баскетбольные соревнования на срок не более двух недель. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Департамент организации и проведений соревнований ФБУ принял решение приостановить проведение всех чемпионатов с 23 декабря 2020 по 10 января 2021 года.

Причиной такого решения стало отсутствие финансирования баскетбольных мероприятий со стороны государства.

Также было принято решение провести матчи 1/4, 1/2 и финала кубка Украины в формате "Финала восьми" в течение трех игровых дней.

Напомним, мужская сборная Украины по баскетболу обеспечила себе выход на Евробаскет-2022.