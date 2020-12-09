Ребров о поражении от "Динамо" в ЛЧ: Я горжусь своими футболистами

Главный тренер "Ференцвароша" заявил, что исход встречи мог бы быть другим, если бы его команде удалось реализовать свои моменты.

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (0:1) в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Легендарный игрок и бывший наставник киевского клуба заявил, что гордится своими футболистами.

Слова Реброва приводит официальный сайт УЕФА.

"Это был хороший матч. Я горд за свою команду, особенно – игрой в первом тайме. К сожалению, мы не создавали большого количества моментов, но мы играли против киевского "Динамо" на выезде – это непросто. Все сломал гол, который киевляне забили. После этого нужно было что-то менять. Мы постарались, но не забили", – сказал Ребров.

Специалист заявил, что исход встречи мог бы быть другим, если бы "Ференцварошу" удалось реализовать свои моменты.

"В таких матчах не бывает много моментов. Мы создали два-три очень хороших момента. Если бы реализовали их, была бы другая игра. На таком уровне очень сложно получить больше возможностей. "Динамо" реализовало один свой момент и выиграло матч", – подытожил Ребров.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, в свою очередь, похвалил соперника, заявив, что рад выходу своей команды в Лигу Европы.

"Я очень доволен тем, что мы вышли в евровесну. Результат – самое главное. Игра остается на втором плане. Мы играли против очень хорошей, мотивированной команды. Венгры хотели победить и делали все возможное", – сказал Луческу.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" минимально одолело венгерский "Ференцварош" 1:0, обеспечив себе участие в Лиге Европы весной следующего года.