Суркис: Луческу можно сравнить с Лобановским

Президент "бело-синих" доволен работой румынского специалиста.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис остался доволен работой главного тренера команды Мирчи Луческу с момента его назначения на должность. Об этом он сказал в комментарии YouTube-каналу Бомбардир.

"Кто мне посоветовал Луческу? Идея у нас была уже давно. Когда ты хочешь назначить главного тренера, то просматриваешь множество кандидатур. Идея с Мистером у нас была всегда, но было непонятно, пойдет ли он к нам. Но он тренер с огромным опытом, профессионал до мозга костей. Сравнить его можно только с Валерием Васильевичем Лобановским", – сказал Суркис.

Президент "Динамо" отметил трудолюбие Луческу, подчеркнув, что ради работы он даже остался жить на базе, хотя ему предлагали поселиться на выбор в нескольких квартирах.

"В его возрасте по 24 часа в сутки говорить только о футболе может большой профессионал.. Оставить семью и перебраться жить на базу, хотя мы предлагали ему квартиру – одну, вторую, третью. Нет, он хочет жить на базе, полностью познакомиться с игроками. Он – профессионал, и это главное", – сказал Суркис.

Он также намекнул, что тот факт, что Луческу долго работал в стане принципиального соперника "Динамо" – донецкого "Шахтера", не должен иметь кого-либо значения

"Все мы стремимся в Европу, но рассуждаем, как "совки". Если мы возьмем тренеров, которые работают в Европе. Взять Моуриньо – он работал в Манчестер Юнайтед, в Челси, сейчас тренирует Тоттенхэм. Играя против Челси, он делал все возможное, чтобы их обыграть. Это профессиональные тренеры", – сказал Игорь Суркис.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" минимально одолело венгерский "Ференцварош" 1:0, обеспечив себе участие в Лиге Европы весной следующего года.