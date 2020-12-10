Молодой голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин стал лучшим игроком матча с "Интером", – УЕФА (фото)

За время поединка страж ворот "горняков" совершил четыре сэйва, сохранив ворота "сухими".

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" в Милане, что позволило "горнякам" выйти в плей-офф Лиги Европы. Особыми заслугами перед командой в этом матче отметился голкипер "оранжево-черных" 19-летний Анатолий Трубин.

Старания футболиста отметил УЕФА, признав его лучшим игроком матча "Интер" - "Шахтер".

"Блистательный Анатолий Трубин – лучший игрок матча "Интер" - "Шахтер!", – говорится в сообщении.

За время поединка Трубин совершил четыре сэйва, сохранив ворота "сухими".

Напомним, в поединке заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" расписал нулевую ничью с миланским "Интером". В параллельной игре "Реал" выиграл у "Боруссии" 2:0, что обеспечило "Шахтеру" выход в Лигу Европы.