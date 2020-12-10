Герой Италии: ушел из жизни легендарный футболист Паоло Росси (фото)

Спортсмен вписал свое имя в историю благодаря чемпионату мира в Испании в 1982, когда стал чемпионом и лучшим игроком турнира.

На 65-м году жизни скончался экс-нападающий сборной Италии, чемпион мира Паоло Росси. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

О причинах смерти не сообщается, говорится только, что в последнее время Росси болел.

Спортсмен вписал свое имя в историю благодаря чемпионату мира в Испании в 1982 году. Тогда Росси стал настоящим героем для Италии. "Скуадра Адзурра" третий раз стала сильнейшей сборной на планете, а Росси с шестью голами был признан лучшим игроком турнира. Бомбардир оформил хет-трик в противостоянии с Бразилией на групповом этапе, сделал дубль в полуфинале с Польшей, а также отметился голом в финале против Германии.

[ + – ] Росси во время финала ЧМ-1982 Италия-ФРГ

По итогам 1982 года Паоло Росси стал обладателем Золотого мяча.

[ + – ] Росси - обладатель "Золотого мяча"

За свою карьеру форвард успел поиграть за "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Перуджу", "Милан" и "Верону". Вместе с "Юве" Росси поднимал над головой Кубок европейских чемпионов в1985 году и Кубок обладателей кубков в 1984 году, а также становился чемпионом (1981/82, 1983/84) и обладателем Кубка Италии (1983).

Отметим, что свои лучшие футбольные качества Росси стал показывать после того, как отсидел тюремный срок за участие в махинациях с тотализатором.

Напомним, 25 ноября на 61-м году жизни умер Диего Марадона. У него случился сердечный приступ. Незадолго до смерти он перенес операцию на мозге: ему удалили тромб.