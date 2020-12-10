Сборная Украины сохранила место в топ-25 лучших команд по итогам года, – рейтинг ФИФА

Украинская команда заняла 24 позицию среди команд мира и 16 место среди представителей Европы.

Несмотря на присуждение сборной Украины технического поражения в матче против Швейцарии в Лиге наций, наша команда смогла сохранить место в топ-25 лучших команд мира по итогам года.

Об этом свидетельствует рейтинг ФИФА.

Сборная Украины заняла 24 позицию среди команд мира и 16 место среди представителей Европы. На счету подопечных Андрея Шевченко 1521 очко.

Сборная Бельгии третий год подряд возглавляет заключительный рейтинг года. Чемпионы мира, сборная Франции на втором месте, а на третьем – Бразилия. В десятку лучших сборных мира также вошли Португалия, Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.

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А отчете ФИФА указывается, что в 2020 году в мире состоялось всего 352 международных матча. Это самый низкий показатель с 1987 года. По сравнению с этим, в 2019 году ФИФА организовала рекордные 1082 матча сборных.

Напомним, по итогам жеребьевки отборочного турнира Чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре, Украина узнала своих соперников по группе F. Наша команда сыграет со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана.