В Катаре разрешат использовать флаги ЛГБТ во время ЧМ-2022

В арабской стране готовы соблюдать нормы ФИФА, направленные на воспитание толерантности.

Несмотря на строгие законы, направленные против ЛГБТ-сообщества, власти Катара разрешат использовать флаги с цветами радуги (символика ЛГБТ) во время проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в этой арабской стране в 2022 году.

Об этом передает Sky Sport.

Власти Катара заверили, что готовы соблюдать нормы ФИФА, направленные на воспитание толерантности. Радужные флаги смогут использовать фанаты.

"Когда речь идет о радужных флагах, у ФИФА есть свои правила. Мы будем уважать их, какими бы они ни были. Да, у нас консервативная страна, но мы гостеприимные", – сказал глава оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер.

Он добавил, что рассчитывает на то, что гости чемпионата тоже будут уважать местную культуру.

"Мы понимаем разницу в культурах людей из разных стран. Мы будем рады приветствовать всех гостей, ко всем мы отнесемся с уважением. И, конечно, мы будем рассчитывать, что наши гости будут уважать нашу культуру", – отметил функционер.

Напомним, полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что больше всего в Англии его поразило количество геев на улице.