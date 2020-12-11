Джошуа: У меня есть держалка – меня сносил Кличко, но я поднялся и победил

Британский чемпион считает, что в боксе нужно не пропускать, а наносить удары.

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа накануне поединка с Кубратом Пулевым ответил некоторым критикам, которые утверждают, что он не может держать удар.

Слова Джошуа приводит YouTube-канал Behind The Gloves.

"Да, меня повалил Энди Руис в первом бою. Но сколько нокаутов было у Руиса? Около 20 в 30 боях. Он мощный панчер. Руис повалил меня, но не смог удержать внизу. Я вышел и сделал свою работу в реванше, – прокомментировал британец свое поражение от мексиканца в 2019 году.

Джошуа вспомнил свой бой с Владимиром Кличко, в котором украинец снес его с ног.

"Способен ли я держать удар? Меня сносил Кличко, но я поднялся и победил. В начале карьеры мне дал отличный бой Диллиан Уайт. Он поймал меня сильным левым хуком, но я восстановился и победил", – сказал Джошуа.

Промоутер боксера Эдди Хирн поддержал своего подопечного в этом вопросе.

"Он упал после правого прямого Кличко, но Владимир этим ударом может вышибить практически любого супертяжа в мире. Но Энтони встал, пришел в себя и вернулся в бой. Когда вы падаете, ваши ноги подкашиваются, голова пустая, вы будете снова и сновать подниматься? Мы знаем, что Энтони будет так поступать, продемонстрировав это в бою с Кличко. Это бокс, который иногда бывает очень жестоким, и когда вы получаете в подбородок от огромного человека, который бьет, как кувалдой, сколько вы продержитесь?", – сказал Хирн.

Джошуа также высказал мнение, что в боксе нужно не пропускать, а наносить удары.

"Я уверен, что у меня есть держалка, я могу выдержать удар. Но в ринге нужно бить и не пропускать. Бокс – это жестко. Мы в виде спорта, где нельзя выйти сухим из воды. Если ты пропустишь удар, то окажешься потрясенным. Главное – восстановиться и попытаться вернуться", – сказал чемпион.

Бой, в котором Джошуа сразится с Пулевым, состоится уже в эту субботу, 12 декабря.

Напомним, мэр Киева, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко заявил, что его младший брат Владимир однозначно займет место в Международном зале боксерской славы, куда включают боксеров, которые внесли существенный вклад в этот вид спорта.