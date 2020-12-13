30-летняя львовянка стала чемпионкой мира по фитнес-бикини

За чемпионский титул спортсменка боролась уже дважды: в 2015-м и 2018 году.

30-летняя жительница Львова Оксана Бригидир стала чемпионкой мира по фитнес-бикини, который прошел в Испании. Об этом сообщает Управление физической культуры и спорта Львовской ОГА в Facebook.

"За чемпионский титул спортсменка боролась уже дважды: в 2015-м и 2018 году. До перехода в Elite Pro львовская бодибилдерка неоднократно завоевывала награды на престижном турнире Arnold Classic Europe", – сказано в сообщении.

Всего Украину на любительских и профессиональных соревнованиях в Испании представляли 18 спортсменов.

Кроме Оксаны Бригидир, еще двое украинцев — харьковчанин Сергей Данилец и черкащанин Дмитрий Воробей — получили "золото" чемпионата мира среди профессиональных спортсменов, сообщает gal-info.

Напомним, украинский спортсмен Михаил Романчук установил новый европейский рекорд в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем. Рекорд был установлен на турнире серии International Swimming League в Будапеште, где Романчук представлял команду Aqua Centurions. Во время своего заплыва он показал 7:25,73 и одержал победу. А украинский паркурист сделал сальто на пять метров между двумя грузовиками в движении. Рекордный прыжок официально зафиксировали представители Книги рекордов Украины.