Украинский паркурист Александр Титаренко попал в Книгу рекордов страны за смертельно опасный прыжок между двумя грузовиками в движении, сообщает портал "Хочу".

"Это была моя идея. У меня есть друг, он пытается бить различные рекорды: забрасывать мяч в корзину с центра поля, и тому подобное. Это меня мотивировало. Я подумал: надо тоже поставить какой-то рекорд", – говорит спортсмен.

Титаренко признался, что с первого раза прыжок не удался, он травмировался.

"В первый раз я определял расстояние буквально на глаз. Из-за этого не рассчитал длину, не долетел и ударился коленом", – рассказал Титаренко.

Последовала длительная реабилитации, после которой паркурист предпринял вторую попытку, которая оказалась успешной.

Так, Александр "покорил" два автовоза, которые ехали со скоростью 20-25 километров в час. Расстояние от одного грузового автомобиля до другого составило 3,5 метра, а общее расстояние прыжка (отрыв – приземление) – 5,2 метра.

Рекорд официально зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

Отметим, ранее звезда скейтборда Скай Браун попросила американского профессионального скейтбордиста Тони Хоука научить ее кататься на мега-рампе другого известного скейтбордиста Эллиота Слоуна. Сам Хоук не делал этого много лет, так что это был хороший повод самому вспомнить, как это делается.