Выход на пенсию не повод прекращать активный образ жизни. Тысячи людей по всему миру, наоборот, посвящают это время реализации своих самых безумных идей. Фокус рассказывает о пяти пожилых рекордсменах из Книги рекордов Гиннеса

1 Кэтрин Ходжес, 103 года

Жительница Сиэтла Кэтрин Ходжес установила свой рекорд 15 августа 2019 года. В возрасте 103 лет и 129 дней она стала самым пожилым парашютистом. С высоты в 3 тыс. м прыгнула в тандеме со своим старшим сыном Уорреном Ходжесом, профессиональным парашютистом. Компанию им составили второй сын и внучка Кэтрин.

2 Уоллес Рэймонд Вулли, 96 лет

Британский ветеран Второй мировой войны Рэй Вулли 31 августа 2019 года отметил 96-й день рождения, погрузившись к месту кораблекрушения грузового парома «Зенобия» у берегов Кипра. Он провёл под водой 48 мин., опустившись на глубину 42,4 м. Таким образом, британец побил собственный рекорд: третий год подряд его признают самым пожилым дайвером в мире. В 2017 году погружение Вулли длилось 41 мин., а в 2018-м — 44 мин.

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3 Билл Хэтфилд, 81 год

Австралиец Билл Хэтфилд 22 февраля 2020 года стал самым пожилым человеком, совершившим кругосветное путешествие в одиночку и без посторонней помощи. На момент прибытия в конечную точку ему исполнился 81 год. Путешествие на 11-метровой яхте заняло у Билла 259 дней. Всё это время он находился в открытом океане и не сходил на сушу. К своей цели австралиец шёл много лет, но успешной стала лишь четвёртая попытка.

4 Юичиро Миура, 80 лет

23 мая 2013 года японский альпинист Юичиро Миура стал самым пожилым человеком, поднявшимся на вершину Эвереста. Восхождение от базового лагеря заняло восемь дней. Всё это время Миуру сопровождал его 49-летний сын. Предыдущий рекорд принадлежал непальцу Мину Бахадуру Шерхану, который в 2008 году в 76-летнем возрасте покорил Эверест. В 2017-м он попытался снова стать рекордсменом, но скончался во время восхождения.

5 Хамако Мори, 90 лет

Хамако Мори — самый старый в мире геймер-видеоблогер на YouTube. В Книгу рекордов Гиннеса её включили в ноябре 2019 года. Сейчас она чаще всего играет на PlayStation 4, а любимой игрой называет GTA V. В YouTube Хамако Мори ведёт собственный канал Gamer Grandma, на котором выкладывает по три-четыре видео прохождения игр в месяц. У японки 320 тыс. подписчиков, а самое популярное видео, записанное в день её 90-летия, посмотрели 3,8 млн человек.