В Японии умер старейший мужчина Земли

Титэцу Ватанабэ скончался 23 февраля в одном из учреждений по уходу за престарелыми

В Японии умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, которого в начале этого месяца официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.

Об этом сообщает Kyodo.

Мужчина скончался 23 февраля в одном из учреждений по уходу за престарелыми.

Он родился 5 марта в 1907 году в городе Джэцу. У него пять детей, двенадцать внуков, шестнадцать правнуков и один праправнук.

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В 1920-х годах он переехал на Тайвань и работал в сахарной компании. После втророй мировой войны он вернулся в свой родной город и работал в префектуре, а после выхода на пенсию увлекался бонсай и каллиграфией, так же занимался сельским хозяйством.

Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете также жил в Японии. 113-летний Масадзо Нонака, который в апреле 2018 года был признан самым пожилым из живущих на планете мужчин, умер в январе прошлого года.

Как ранее писал Фокус:

Летом, в городе Поджио Империале на юге Италии скончалась самая пожилая женщина Европы – 116-летняя Мария Джузеппина Робуччи.