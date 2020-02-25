В Японии умер старейший мужчина Земли
2020-02-25 08:59:01
Титэцу Ватанабэ скончался 23 февраля в одном из учреждений по уходу за престарелыми
В Японии умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, которого в начале этого месяца официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.
Об этом сообщает Kyodo.
Мужчина скончался 23 февраля в одном из учреждений по уходу за престарелыми.
Он родился 5 марта в 1907 году в городе Джэцу. У него пять детей, двенадцать внуков, шестнадцать правнуков и один праправнук.
В 1920-х годах он переехал на Тайвань и работал в сахарной компании. После втророй мировой войны он вернулся в свой родной город и работал в префектуре, а после выхода на пенсию увлекался бонсай и каллиграфией, так же занимался сельским хозяйством.
Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете также жил в Японии. 113-летний Масадзо Нонака, который в апреле 2018 года был признан самым пожилым из живущих на планете мужчин, умер в январе прошлого года.
Как ранее писал Фокус:
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