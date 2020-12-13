Матч "Ингулец" - "Шахтер" отменили из-за льда

Стадион в Кропивницком не подготовили к игре: работу подогрева поля не обеспечили, из-за чего оно покрылось льдом.

13 декабря в 14:00 на стадионе "Звезда" в Кропивницком должен был состояться матч украинской футбольной премьер-лиги между клубами "Ингулец" и "Шахтер". Однако главный арбитр, четвертый судья и наблюдатель на совещании перед поединком приняли решение отменить игру. Причиной назвали "неготовность поля для матча", рассказывают в передаче "Футбол News".

"Причина — поле не готово к проведению матча. Оно не готово принимать команды, ведь оно подмерзло и присутствует лед. Арбитр выходил на футбольное поле в бутсах проверять состояние. Он сообщил, что его бутсы не входят в землю и очень скользко. Футболистам будет опасно играть на таком поле", — рассказал корреспондент Сергей Цыгульский, который находился на месте событий.

Он отметил, что поле инспектировали накануне вечером. По его словам, проверяющие уже тогда заявляли, что игра не состоится, однако ожидали каких-то изменений. Утром 13 декабря поле снова проверили.

"Ничего не изменилось, поэтому в 10:00 всем представителям матча сообщили, что поединок не состоится. "Шахтер" переспросил, можно ли им вылетать домой? Матч точно не состоится? Делегат подтвердил эту информацию, "Шахтер" уже в ближайшее время отправится домой", — сообщил журналист.

Позже Евгений Мороз, директор клуба "Ингулец", в комментарии "Футбол NEWS" заявил, что опечален отменой матча против "горняков".

"Мы очень ждали этой игры, хотели попробовать свои силы против Шахтера. Конечно поле, мягко говоря, не в лучших кондициях. Что касается дальнейших действий. Материалы будут переданы в Контрольно-дисциплинарный комитет, и уже он будет принимать решение по матчу", — сказал Мороз.

Сайт "Команда №1" со ссылкой на источник сообщил, что решение по матчу примет именно Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

По состоянию на текущий момент "Шахтер" сыграл 12 матчей и набрал 26 очков, расположившись на второй строчке в турнирной таблице премьер-лиги. "Ингулец" после такого же количества игр набрал 11 очков и находится на десятом месте в таблице.

Отметим, стадион "Звезда" в городе Кропивницкий не является "родным" стадионом "Ингульца" с поселка Петрово Кировоградской области. Однако из-за несоответствия "родного" стадиона команды в пгт Петрово критериям УПЛ матчи этого сезона "Ингулец" вынужден играть на стадионе "Звезды".

Напомним, в 2019 году "Ингулец" сенсационно дошел до финала Кубка Украины, однако там "Шахтер" их обыграл со счетом 4:0.