Суркис об итогах Лиги чемпионов: Могли бы сыграть сильнее и с "Ювентусом", и с "Барселоной"

Президент "Динамо" сослался на отсутствие у команды опыта выступлений в еврокубках.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в целом остался доволен выступлением команды в групповом этапе Лиги чемпионов, однако отметил, что футболисты могли выступить и лучше.

Об этом президент "бело-синих" рассказал, подводя итоги выступления киевского клуба в еврокубках в программе Великий футбол.

"Я доволен. В этой группе, если смотреть реально, сложно было рассчитывать после трех лет без Лиги чемпионов обыграть "Барселону" и "Ювентус". Хотя в этом сезоне ни "Ювентус", ни "Барселона" не были той силой, с которой нельзя было бороться. Может, не на равных, но с более достойным счетом сыграть", – сказал Суркис.

Он отметил, что на результат, показанный "Динамо" в самом престижном европейском клубном турнире, повлияло отсутствие у команды опыта.

"У нас неопытная команда, а Лига чемпионов – это турнир, в котором, прежде всего, нужен опыт. Могли сыграть сильнее в Барселоне, если бы реализовали свои моменты. В Киеве шансов во втором тайме не было. С "Ювентусом" мы тоже играли очень достойно", – сказал Суркис.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" минимально одолело венгерский "Ференцварош" 1:0, обеспечив себе участие в Лиге Европы весной следующего года.