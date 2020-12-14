Спорт
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: "Барселона" померится силами с "ПСЖ", а "Боруссия" с "Ман Сити"
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Украинские команды не смогли пробиться в плей-офф турнира.
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает iSport.
Украинские команды, принимавшие участие в групповом этапе Лиги чемпионов, киевское Динамо и донецкий Шахтер, не смогли пробиться в плей-офф турнира, и будут выступать весной в Лиге Европы.
Жребий свел в 1/8 Лиги чемпионов следующие команды:
- Боруссия М (Германия) - Манчестер Сити (Англия);
- Лацио (Италия) - Бавария (Германия);
- Атлетико (Испания) - Челси (Англия);
- РБ Лейпциг (Германия) - Ливерпуль (Англия);
- Порту (Португалия) - Ювентус (Италия);
- Барселона (Испания) - ПСЖ (Франция);
- Севилья (Испания) - Боруссия Д (Германия);
- Аталанта (Италия) - Реал Мадрид (Испания).
Календарь матчей стадии 1/8 финала:
- 16 и 17 февраля пройдут первые матчи в четырех парах;
- 23 и 24 февраля еще четыре пары проведут первые матчи;
- 9 и 10 марта ответные поединки сыграют четыре пары;
- 16 и 17 марта пройдут еще четыре ответные встречи и определятся все четвертьфиналисты.
Отметим, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, подводя итоги выступления клуба в Лиге чемпионов, в целом остался доволен выступлением команды на групповом этапе, однако отметил, что футболисты могли выступить и лучше.