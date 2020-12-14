Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: "Барселона" померится силами с "ПСЖ", а "Боруссия" с "Ман Сити"

Украинские команды не смогли пробиться в плей-офф турнира.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает iSport.

Украинские команды, принимавшие участие в групповом этапе Лиги чемпионов, киевское Динамо и донецкий Шахтер, не смогли пробиться в плей-офф турнира, и будут выступать весной в Лиге Европы.

Жребий свел в 1/8 Лиги чемпионов следующие команды:

Боруссия М (Германия) - Манчестер Сити (Англия);

Лацио (Италия) - Бавария (Германия);

Атлетико (Испания) - Челси (Англия);

РБ Лейпциг (Германия) - Ливерпуль (Англия);

Порту (Португалия) - Ювентус (Италия);

Барселона (Испания) - ПСЖ (Франция);

Севилья (Испания) - Боруссия Д (Германия);

Аталанта (Италия) - Реал Мадрид (Испания).

Календарь матчей стадии 1/8 финала:

16 и 17 февраля пройдут первые матчи в четырех парах;

23 и 24 февраля еще четыре пары проведут первые матчи;

9 и 10 марта ответные поединки сыграют четыре пары;

16 и 17 марта пройдут еще четыре ответные встречи и определятся все четвертьфиналисты.

Отметим, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, подводя итоги выступления клуба в Лиге чемпионов, в целом остался доволен выступлением команды на групповом этапе, однако отметил, что футболисты могли выступить и лучше.