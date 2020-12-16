"Это перевернутая страница": Чигринский больше не надеется выступать за сборную Украины

Экс-игрок "горняков" считает, что Андрей Шевченко занял правильную позицию, поддерживая футболистов с большим будущим.

Бывший защитник донецкого "Шахтера", ныне выступающий за греческий "АЕК", Дмитрий Чигринский заявил, что больше не надеется одеть футболку сборной команды своей страны.

Об этом он сказал в интервью изданию La Vanguardia.

"Сборная Украины? Думаю, это перевернутая страница для меня. Я играл там уже очень давно. В прошлый раз, когда это произошло, мне было всего 24 года… Мы показывали хороший футбол, когда выиграли чемпионат Греции в 2018 году. Это был момент, когда я подумал, что мне могут позвонить, но Шевченко сейчас занял правильную позицию, поддерживая футболистов с большим будущим. Мне 34 года, а они способны будут играть еще лет десять", – сказал футболист.

Он добавил, что все еще не исчерпал свой потенциал, и может принести больше пользы своему клубу.

"Я в "АЕК" уже пятый сезон, но все еще не могу сказать, что я вернулся на свой достигнутый ранее уровень…Нет смысла врать, что сейчас я на пике формы. Надо лишь учесть, что я потерял много времени на восстановление после травм. Я хочу вновь сыграть в Лиге чемпионов против сильнейших команд и футболистов, поэтому переход в "АЕК" – абсолютно верный шаг для меня", – сказал Чигринский.

Напомним, в рейтинге ФИФА сборная Украина сумела сохранить место в топ-25 лучших команд мира по итогам 2020 года.