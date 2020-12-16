Джошуа готов отказаться от пояса WBO ради боя с Фьюри, – Эдди Хирн

Александр Усик не намерен уступать своего права провести бой с Джошуа первым.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его подопечный готов отказаться от титула WBO ради того, чтобы провести бой против Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает BoxingScene.

На данный момент ситуация для Джошуа такова, что он либо должен провести обязательную защиту пояса WBO в поединке с украинцем Александром Усиком, который является первым претендентом на титул чемпиона в этой категории, либо отказаться от этой защиты, чтобы встретиться с Тайсоном Фьюри. Безусловно, бой Джошуа-Фьюри вызвал бы в мире бокса небывалый интерес, и Эдди Хирн подтвердил, что они не откажутся от возможности его провести, даже ценой потери одного из титулов.

"Нам все равно на пояс. Потому что, мы откажемся от него, если это нужно будет. Но могу заявить, что мы сделаем все возможное, чтобы бой против Фьюри был за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса", – сказал Хирн.

Хирн также сообщил, что поединок Джошуа - Фьюри точно состоится в 2021 году.

"Организовать бой Джошуа - Фьюри не проблема. Каждый хочет его. Не сомневаюсь в том, что вы увидите этот бой в следующем году", – сказал Хирн.

Отметим, менеджер Усика Эгис Климас, заявил, что его клиент намерен добиваться права на проведение своего следующего поединка с Энтони Джошуа и не собирается никому уступать.

"На сегодняшний день Усик уже не раз сказал, что ему ничего не нужно, кроме боя с Джошуа", – сказал Климас.

Он добавил, что отказ Джошуа от боя с Усиком, будет означать, что чемпион опасается украинца.

"Если Джошуа освободит пояс для боя с Фьюри, то это не дело. Это будет значить только то, что он боится проводить бой с Усиком. Значит, он видит большой риск в этом поединке, видит, что может проиграть", – сказал Климас.