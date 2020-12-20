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Женская сборная Украины впервые в истории стала чемпионом Европы по спортивной гимнастике

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украина, спорт, гимнастика, золото, чемпионат европы
Фото: НОК України

Украинки смогли вырвать победу в напряженной борьбе со сборной Румынии.

Женская сборная Украины 19 декабря получила "золото" чемпионата Европы в турецком Мерсине по спортивной гимнастике в командном многоборье. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Twitter.

Украину на соревнованиях представляли Диана Варинская, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Елизавета Губарева и Анастасия Мотак.

Sport.ua пишет, что украинская сборная смогла опередить сборную Румынии всего на 0,167 балла.

После 3-х видов (прыжка, брусьев и бревна) Украина все еще удерживала лидерство и имела запас чуть более одного балла, при этом румынки смогли чуть приблизиться благодаря хорошим оценкам на бревне. 

На вольных упражнениях румынка Лариса Йордаке выступила недостаточно чисто и ее оценок не хватило, чтобы обойти сборную Украины. Третье место получила сборная Венгрии.

спорт, украина, чемпионат европы, спортивная гимнастика

"Суспільне" пишет, что для Украины это первое "золото" на командных соревнованиях чемпионатов Европы по спортивной гимнастике в истории и первая медаль на соревнованиях с 2004 года (тогда Украина заняла второе место, а до этого были по две "бронзы" и "серебра").

Напомним, 30-летняя жительница Львова Оксана Бригидир стала чемпионкой мира по фитнес-бикини, который прошел в Испании, а украинский спортсмен Михаил Романчук установил новый европейский рекорд в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем. 