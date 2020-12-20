Женская сборная Украины впервые в истории стала чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Украинки смогли вырвать победу в напряженной борьбе со сборной Румынии.

Женская сборная Украины 19 декабря получила "золото" чемпионата Европы в турецком Мерсине по спортивной гимнастике в командном многоборье. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Twitter.

Украину на соревнованиях представляли Диана Варинская, Анастасия Бачинская, Ангелина Радивилова, Елизавета Губарева и Анастасия Мотак.

Sport.ua пишет, что украинская сборная смогла опередить сборную Румынии всего на 0,167 балла.

После 3-х видов (прыжка, брусьев и бревна) Украина все еще удерживала лидерство и имела запас чуть более одного балла, при этом румынки смогли чуть приблизиться благодаря хорошим оценкам на бревне.

На вольных упражнениях румынка Лариса Йордаке выступила недостаточно чисто и ее оценок не хватило, чтобы обойти сборную Украины. Третье место получила сборная Венгрии.

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"Суспільне" пишет, что для Украины это первое "золото" на командных соревнованиях чемпионатов Европы по спортивной гимнастике в истории и первая медаль на соревнованиях с 2004 года (тогда Украина заняла второе место, а до этого были по две "бронзы" и "серебра").

Напомним, 30-летняя жительница Львова Оксана Бригидир стала чемпионкой мира по фитнес-бикини, который прошел в Испании, а украинский спортсмен Михаил Романчук установил новый европейский рекорд в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем.