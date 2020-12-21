Украинские бобслеистки завоевали первую в истории "бронзу" на Кубке Европы (фото)

По итогам двух попыток Лидия Гунько и Ирина Лещинская показали результат 1 минута и 47 секунд.

Украинские бобслеистки Лидия Гунько и Ирина Лещинская выиграли бронзовую медаль в соревнованиях "двоек" на этапе Кубка Европы, который проходит в латвийском городе Сигулда.

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской федерации бобслея и скелетона.

"Ирину Лищинскую (разгоняющая) и Лидию Гунько (пилот) к соревнованиям готовил их тренер, участник Олимпийских Игр-2002, Александр Иванишин", – говорится в сообщении.

Награда была завоевана в сложной борьбе, и стала первой за все годы выступлений украинских девушек в этом виде спорта.

По итогам двух попыток Гунько и Лещинская на скорости свыше 100 км/ч показали результат 1 минута и 47 секунд.

В федерации бобслея отметили, что девушки прошли через ад чрезвычайно тяжелой подготовки к соревнованиям в условиях полного отсутствия в Украине любого снаряжения для бобслея. Были арендованы боб-санки, приобретены полозья, комбинезоны, шлемы, специальная шипованная обувь и т.д.

"Еще в августе этого года Лидия Гунько перенесла хирургическую операцию на колене, а сегодня, даже при отсутствии в Украине стартовой эстакады, они вместе с Ириной продемонстрировали серьезный потенциал на будущее в стартовом разгоне", – говорится в сообщении.

Напомним, женская сборная Украины впервые выиграла "золото" чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье.