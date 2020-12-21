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Украинские бобслеистки завоевали первую в истории "бронзу" на Кубке Европы (фото)

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Бобслей, Скелетон, Кубок Европы, Украинские девушки, Бронза, Лидия Гунько, Ирина Лещинская, Александр Иванишин
Фото: Facebook/Скелетон, бобслей Украины

По итогам двух попыток Лидия Гунько и Ирина Лещинская показали результат 1 минута и 47 секунд.

Украинские бобслеистки Лидия Гунько и Ирина Лещинская выиграли бронзовую медаль в соревнованиях "двоек" на этапе Кубка Европы, который проходит в латвийском городе Сигулда.

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской федерации бобслея и скелетона.

"Ирину Лищинскую (разгоняющая) и Лидию Гунько (пилот) к соревнованиям готовил их тренер, участник Олимпийских Игр-2002, Александр Иванишин", – говорится в сообщении.

Награда была завоевана в сложной борьбе, и стала первой за все годы выступлений украинских девушек в этом виде спорта.

Бобслей, Скелетон, Кубок Европы, Украинские девушки, Бронза, Лидия Гунько, Ирина Лещинская, Александр Иванишин
Бобслей, Скелетон, Кубок Европы, Украинские девушки, Бронза, Лидия Гунько, Ирина Лещинская, Александр Иванишин

По итогам двух попыток Гунько и Лещинская на скорости свыше 100 км/ч показали результат 1 минута и 47 секунд.

Бобслей, Скелетон, Кубок Европы, Украинские девушки, Бронза, Лидия Гунько, Ирина Лещинская, Александр Иванишин

В федерации бобслея отметили, что девушки прошли через ад чрезвычайно тяжелой подготовки к соревнованиям в условиях полного отсутствия в Украине любого снаряжения для бобслея. Были арендованы боб-санки, приобретены полозья, комбинезоны, шлемы, специальная шипованная обувь и т.д.

"Еще в августе этого года Лидия Гунько перенесла хирургическую операцию на колене, а сегодня, даже при отсутствии в Украине стартовой эстакады, они вместе с Ириной продемонстрировали серьезный потенциал на будущее в стартовом разгоне", – говорится в сообщении.

Бобслей, Скелетон, Кубок Европы, Украинские девушки, Бронза, Лидия Гунько, Ирина Лещинская, Александр Иванишин

Напомним, женская сборная Украины впервые выиграла "золото" чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. 