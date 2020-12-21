Украинские хоккеисты устроили драку во время матча (видео)

За шесть минут до конца встречи хоккеисты решили удивить фанатов и устроили рукопашную.

В воскресенье, 20 декабря, в Броварах (Киевская область) состоялся заключительный поединок 19-го тура Украинской хоккейной лиги.

В этом матче "Ледяные Волки" принимали "Сокол", сообщает УХЛ.

Гости проигрывали 0:3 по ходу игры, но совершили камбэк и в итоге победили "Волков" со счетом 6:3.

За шесть минут до конца встречи хоккеисты решили удивить фанатов на трибуне и устроили драку с участием семерых игроков.

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Как уточняет 24tv.ua, столкновение началось с конфликта двух игроков, на защиту которых сразу примчались партнеры. В итоге даже судьи не с первого раза смогли остановить драку.

"Сокол" после 18 сыгранных матчей занимает второе место, проигрывая "Донбассу" 7 очков. "Ледяные волки" среди аутсайдеров. Киевляне набрали всего 6 очков и находятся на предпоследнем 7-м месте.

Отметим, во время матча регулярного сезона женской суперлиги произошла массовая драка гандоблисток "Днепрянки" и "Реала". Незадолго до окончания матча при счете 27:24 в пользу хозяек поля гандболистка Каролина Савченко нервно отреагировала на фол против нее соперницы Светланы Аксеновой. Началась рукопашная, в которой участие приняли и остальные спортсменки. Драку удалось остановить. Встреча завершилась победой "Днепрянки" со счетом 30:28.

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