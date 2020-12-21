В УЕФА отметили профессионализм украинского арбитра Екатерины Монзуль

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти заявил, что назначение женщин-судей на матчи мужских турниров уже не должно никого удивлять.

Украинский арбитр Екатерина Монзуль успешно ломает стереотипы в современном футболе, работая арбитром не только на матчах чемпионата Украины, но и еврокубков.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Декабрьский матч 5-го тура Лиги чемпионов в Турине между "Ювентусом" и киевским "Динамо" вошел в историю. Впервые главным арбитром в этом еврокубке стала женщина – Стефани Фраппар… Фраппар – не единственная женщина-арбитр, который регулярно работает на матчах в мужском футболе. В нынешнем сезоне украинка Екатерина Монзуль судила матчи в Лиге наций и Лиге Европы", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что поединок Лиги Европы в Бельгии между "Гентом" и "Слованом", который прошел 3 ноября, стал первым, когда в этом турнире женщине-арбитру Екатерине Монзуль помогали женщины-ассистентки. Это были также украинки – Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти отметил, что назначение женщин-судей на матчи мужских турниров уже не должно никого удивлять.

"Назначение делаются на основе заслуг, и эти женщины своей усердным трудом и самоотверженностью заслужили право работать на таком высоком уровне", – сказал Розетти.

Арбитром ФИФА Екатерина Монзуль стала в 2004 году. В сентябре 2005 года дебютировала на международном уровне в товарищеском матче между женскими сборными Финляндии и Польши. После этого Монзуль прошла путь до главного арбитра поединков финальных турниров (в том числе четвертьфиналов и полуфиналов) чемпионатов Европы и мира среди женских команд.

Напомним, Екатерина Монзуль по итогам референдума IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) заняла третье место в рейтинге лучших арбитров среди женщин по итогам 2020 года.