Олег Блохин награжден орденом Ярослава Мудрого II степени (видео)

Эта правительственная награда вручается за выдающиеся личные заслуги перед государством.

Легендарный футболист и тренер Олег Блохин награжден орденом князя Ярослава Мудрого II степени за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством.

Об этом сообщает сайт УАФ.

Награду вручил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Доме футбола.

"Конечно, для любого человека большая честь получить правительственную награду", – сказал Блохин.

На церемонии присутствовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Высокая награда для одного из самых ярких футбольных талантов Украины. Это отличная возможность, чтобы вспомнить памятные страницы, которые Олег Владимирович вписал в футбольную историю нашей страны как игрок и как тренер национальной сборной Украины. Спасибо Олегу Блохину за преданность игре и исторические победы украинского футбола на международной арене", – приводит слова Павелко сайт УАФ.

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Олег Блохин 19 лет провел в киевском "Динамо" в качестве игрока. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 280 голов. С "бело-синими" он семь раз становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок Кубков. В 1975 году голы Блохина принесли "Динамо" Суперкубок УЕФА. В том же году он был признан лучшим футболистом Европы и получил "Золотой мяч".

С 2003 по 2007 год, а также с 2011 по 2012 год, Блохин тренировал сборную Украины. В 2006 году он вывел национальную команду страны в четвертьфинал чемпионата мира, который проходил в Германии.