Украинец первым в мире исполнил сложнейший трюк на сноуборде (видео)

Сергей Барковский стал победителем соревнований "Дабл Трипл Snow Fest 2020" в номинации "Лучший трюк".

Украинский сноубордист Сергей Барковский во время соревнований "Дабл Трипл Snow Fest 2020" первым в мире исполнил трюк бэкфлип-воллрайд-бэкфлип (Ваckflip-Wallride-Backflip). Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Бэкфлип – это сальто назад, воллрайд — проезд по вертикальной стене. Как это выглядит "в связке", понятно из видео:

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Продемонстрировав новый элемент, сноубордист Барковский из Днепра стал победителем соревнований в номинации "Лучший трюк". А лыжник Александр Старчевский из Киева занял третье место в категории Freeski Jib.

В женском заезде участвовали две спортсменки – голландка Рашида Оладий и украинка Вера Горбачева, которые соответственно разделили первое и второе место в категориях Snowboard Air и Snowboard Jib.

Соревнования проходили в Киеве в сноупарке возле Арки дружбы народов 19 и 20 декабря. В мероприятии приняли участие 78 спортсменов из 18 стран.

Призовой фонд мероприятия составил 10 тысяч евро. И хотя, лидерами по количеству наград стали чешские, нидерландские и американские спортсмены, украинцы получили две награды.

Из-за карантинных ограничений соревнования проходили без зрителей, но все желающие могут посмотреть выступления сноубордистов и лыжников онлайн.

Отметим, ранее 19-летний украинский сноубордист Михаил Харук стал чемпионом мира среди юниоров на соревнованиях, проходивших в Рогле (Словения).

Ранее украинский паркурист сделал сальто на пять метров между двумя грузовиками в движении. Рекордный прыжок официально зафиксировали представители Книги рекордов Украины.