Бывший капитан "Шахтера" Тайсон согласовал контракт с бразильским "Интернасьоналем"

У бразильского легионера еще 5 месяцев действующего контракта с "горняками".

Полузащитник донецкого "Шахтера" и бывший капитан команды Тайсон согласовал двухлетний контракт с бразильским клубом "Интернасьональ". Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, "Интернасьональ" готов не только заплатить "горнякам" за 32-летнего бразильца, но и дать возможность покупки любого из своих основных игроков.

Сам Тайсон, который проводит свой отпуск у себя на родине в Бразилии, посетил тренировку своего возможного будущего клуба и рассказал о ситуации.

"Мое желание – вернуться в "Интернасьональ", но это зависит не только от меня, это зависит от предстоящих переговоров. Мой менеджер и адвокат поговорят с представителями бразильского клуба", – сказал футболист.

Тайсон, при этом, подтвердил, что будет по-прежнему выступать за "Шахтер" до окончания контракта.

"У меня еще пять месяцев контракта с "Шахтером". В январе я вернусь в Украину, чтобы продолжить выступления. Я также собираюсь поговорить с людьми внутри донецкого клуба, чтобы узнать все, что происходит", – сказал бразилец.

Он также заверил болельщиков "Интернасьоналя", что их клуб будет у него в приоритете, хотя ему поступают предложения и от других команд.

"Болельщики "Интернасьоналя" могут быть спокойными. Предложения поступают и от других команд, но моим приоритетом всегда будет "Интернасьональ". У меня еще пять месяцев контракта с "Шахтером", но я хочу вернуться", – сказал Тайсон.

Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из харьковского "Металлиста" за 15,2 миллиона евро. В харьковский клуб Тайсон перешел в 2010 году как раз из "Интернасьоналя".

Напомним, в декабре 2019 Тайсон был признан лучшим игроком года в Украине.

10 ноября 2019 года в матче "Шахтера" и "Динамо" капитан "горняков" Тайсон подвергся расистским оскорблениям предположительно со стороны болельщиков киевского клуба.