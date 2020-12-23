Усик: С Тайсоном я бы не боксировал, просто обнял бы его

Украинский боксер признался, что вряд ли бы вышел в ринг в возрасте "железного" Майка.

Украинский супертяжеловес Александр Усик прокомментировал возвращение в ринг легендарного Майка Тайсона, а также высказался о своем вероятном поединке с американцем.

Об этом пишет The Sun.

"Думаю, он начал боксировать со скуки. Человеку нужно любимое дело. Если Тайсон взялся за старое, то я считаю, что это отлично, поскольку он выглядит фантастически, сбросил вес и счастлив. Почему бы и нет?", – сказал Усик.

Украинец добавил, что лично он вряд ли бы вышел в ринг в возрасте "железного" Майка, и уж точно не боксировал бы с ним сейчас.

"Не думаю, что я боксировал бы с Майком Тайсоном, скорее бы просто по-дружески его обнял. Буду ли я продолжать до 54 лет? Если бог этого хочет, то так и будет. Но каждый должен реально оценивать себя, чтобы видеть, способен он на это или нет", – сказал Усик.

Боксер также назвал своих кумиров бокса, среди которых нашлось место братьям Кличко.

"Кумиры? Конечно, я смотрел бои братьев Кличко, Майка Тайсона и Леннокса Льюиса, но моим кумиром всегда был Мохаммед Али", – сказал Усик.

Напомним, Александр Усик заявил, что завершит спортивную карьеру, когда завоюет все титулы в супертяжелом весе. По словам Усика, он понимает, когда нужно вовремя уйти из большого бокса.