Евгений Хачериди покинет "Динамо" Брест

Клуб не может платить украинцу зарплату.

Бывший защитник киевского "Динамо", ныне выступающий за "Динамо" из Бреста, Евгений Хачериди вскоре покинет белорусский клуб, который не в состоянии удовлетворить финансовые возможности украинского футболиста.

Об этом заявил руководитель брестского "Динамо" Александр Коледа изданию вечерний БРЕСТ.

По его словам, клуб проведет массовую чистку состава из-за того, что команда вернулась в управление общественного объединения, которое не имеет возможности выплачивать высокие зарплаты футболистам.

"У нас будет абсолютно новая команда. Из предыдущего состава не останется никого. Будем объективны: финансовые запросы таких игроков, как Бакай и Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам. Платежная ведомость не резиновая", – сказал Коледа.

Он добавил, что в следующем сезоне бюджет клуба значительно снизится и команде придется все начинать с чистого листа.

"Наш подход такой: клуб должен жить по средствам. Это подразумевает, во-первых, что зарплаты должны быть адекватные, а во-вторых, они должны всегда выплачиваться строго вовремя. Нужно сформировать такой бюджет, чтобы не было даже намека на задержку зарплаты", – сказал Коледа.

"Будущий сезон мы рассматриваем как этап становления, начинаем с чистого листа. Это будет молодая и задорная команда, которая будет играть в интересный футбол", – добавил футбольный функционер.

Действующий контракт Хачериди с Динамо Брест истекает в конце 2021 года.

Отметим, в декабре команду покинул другой известный украинский футболист Артем Милевский. Он приехал в Украину, и сейчас в качестве свободного агента ищет новый клуб.