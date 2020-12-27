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Роналду признали лучшим игроком, а Гвардиолу – лучшим тренером XXI века (фото)

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футбол, Криштиану Роналду, Хосеп Гвардиола, Лучший тренер, лучший футболист
Фото: Коллаж/Реальный футбол

В опросах Гвардиола обошел легендарного сэра Алекса Фергюсона, а Роналду – Лионеля Месси.

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась церемония награждения премии Globe Soccer Awards, в рамках которой был назван лучший тренер и лучший игрок XXI века.

В номинации лучшего наставника победил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. В опросе, который проводился на сайте Globe Soccer, каталонский специалист набрал 34%. Второе место занял главный тренер "Реала" Зинедин Зидан (30%), а тройку лучших замкнул бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон (27%).

За свою тренерскую карьеру Гвардиола дважды выигрывал Лиги чемпионов и чемпионат Англии, три раза становился чемпионом Испании и Германии и еще трижды поднимал над головой трофеи за победу в Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.

футбол, Криштиану Роналду, Хосеп Гвардиола, Лучший тренер, лучший футболист

В номинации лучшего игрока столетия лучшим был признан нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Он обошел своих ближайших конкурентов: Лионеля Месси ("Барселона"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Роналдиньо ("Барселона").

За свою карьеру Роналду выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

Он становился чемпионом Европы со сборной Португалии, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды выигрывал в чемпионате Англии, по два раза – Испании и Италии, а также пять раз становился обладателем "Золотого мяча".

футбол, Криштиану Роналду, Хосеп Гвардиола, Лучший тренер, лучший футболист

Напомним, форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский стал лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА, победив в номинации The Best FIFA Football Awards 2020. 32-летний нападающий сборной Польши в голосовании экспертов обошел двух лучших футболистов последних лет, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.