Роналду признали лучшим игроком, а Гвардиолу – лучшим тренером XXI века (фото)

В опросах Гвардиола обошел легендарного сэра Алекса Фергюсона, а Роналду – Лионеля Месси.

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась церемония награждения премии Globe Soccer Awards, в рамках которой был назван лучший тренер и лучший игрок XXI века.

В номинации лучшего наставника победил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. В опросе, который проводился на сайте Globe Soccer, каталонский специалист набрал 34%. Второе место занял главный тренер "Реала" Зинедин Зидан (30%), а тройку лучших замкнул бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон (27%).

За свою тренерскую карьеру Гвардиола дважды выигрывал Лиги чемпионов и чемпионат Англии, три раза становился чемпионом Испании и Германии и еще трижды поднимал над головой трофеи за победу в Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА.

В номинации лучшего игрока столетия лучшим был признан нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Он обошел своих ближайших конкурентов: Лионеля Месси ("Барселона"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Роналдиньо ("Барселона").

За свою карьеру Роналду выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

Он становился чемпионом Европы со сборной Португалии, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды выигрывал в чемпионате Англии, по два раза – Испании и Италии, а также пять раз становился обладателем "Золотого мяча".

Напомним, форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский стал лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА, победив в номинации The Best FIFA Football Awards 2020. 32-летний нападающий сборной Польши в голосовании экспертов обошел двух лучших футболистов последних лет, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.