Месси хочет продолжить карьеру в США

Аргентинец заявил, что никогда не переедет в Мадрид, даже в "Атлетико".

Звездный форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не общается с другими клубами по поводу возможного перехода, но в то же время отметил, что не прочь продолжить свою карьеру в профессиональной футбольной лиге США – Major League Soccer (MLS).

Об этом он сказал в интервью La Sexta.

"Нет, не планирую ни с кем общаться. Совершенно нет. Это противоречит моему изначальному плану – сделать все, что я могу для клуба на данный момент", – ответил Месси журналисту на вопрос, общается ли он с другими клубами по поводу предварительного контракта.

Когда аргентинцу предложили подарок – путеводители по Парижу и Манчестеру – с намеком на переход в "ПСЖ" или "Манчестер Сити", он ответил: "Оставьте себе. Я хотел бы сыграть в Соединенных Штатах, попробовать их жизнь, их лигу. Но в конечном итоге вернуться в "Барселону", работать в каком-то качестве. В краткосрочной перспективе я не загадываю так далеко, просто хочу посмотреть, как закончится сезон".

При этом Месси заявил, что никогда не переедет в Мадрид. Он сказал, что не согласился бы выступать не только в "Реале", но и в мадридском "Атлетико".

"Нет, этого не случится. Ни то, ни другое", – категорично заявил Месси.

Напомним, Лионель Месси в поединке с "Вальядолидом" забил свой 644 гол за футбольный клуб "Барселона", побив рекорд бразильского футболиста Пеле по количеству забитых мячей за один клуб. Рекорд Пеле держался более 40 лет.