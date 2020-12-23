Месси побил рекорд Пеле по количеству голов в одном клубе. Рекорд держался 40 лет

Рекордный мяч Месси забил в поединке с Вальядолидом.

Лионель Месси забил свой 644 гол за футбольный клуб "Барселона", побив рекорд бразильского футболиста Пеле по количеству забитых мячей за один клуб. Рекорд Пеле держался более 40 лет.

Об этом Месси написал на своей странице в Instagram.

"Когда я только становился футболистом, даже не думал, что смогу превзойти это достижение. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне в этом. Большое спасибо моим одноклубникам, родным, друзьям, а также всем, кто поддерживает меня каждый день", – пишет Месси.

Рекордный мяч Месси забил в поединке с Вальядолидом.

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Месси выступает за Барселону с 2003 года, а Пеле играл за Сантосе в период с 1956 по 1974 год.

Напомним, по данным аргентинского портала Tyc Sports, Месси сообщил руководству "Барселоны" о своем желании уйти, использовав бюрофакс – услугу для срочной отправки документов, требующих подтверждения. Он может воспользоваться пунктом в своем контракте, который позволяет расторгать его в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Месси принял решение об уходе после встречи с новым главным тренером Рональдом Куманом и вскоре после поражения "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это поражение завершило трудный сезон для "Барселоны" – первый сезон без титула с 2008 года и усилило один из самых серьезных кризисов в истории клуба.

Аргентинский форвард уже пообщался с тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой по поводу возможного заключения контракта.

Руководство "Барселоны" настаивает на том, что Месси не может расторгнуть контракт, так как не уведомил о своем желании до 30 мая. Эта дата – запланированный конец текущего сезона. Но сезон был продлен из-за карантина. Руководители команды считают, что они убедят Месси остаться.

Позже стало известно, что Месси все же останется в Барселоне.