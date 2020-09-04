Месси передумал покидать клуб и решил остаться в "Барселоне", – СМИ

Аргентинец не хочет уходить из команды со скандалом.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси серьезно раздумывает над тем, чтобы продолжить выступления за каталонский клуб еще на один год. Причина этому стала непреклонная позиция руководства "Барселоны" по продаже игрока.

Об этом пишет Marca.

Месси рассчитывал договориться с клубом о трансфере, избежав судебных разбирательств, но президент Жозеп Бартомеу не намерен просто так отпустить своего лучшего футболиста.

Единственным вариантом для Месси стало обращение в суд, но, как отмечает издание, аргентинец не хочет покидать команду, в которой провел столько лет, с конфликтом.

"Барселона" готова продать форварда лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн.

Напомним, по данным аргентинского портала Tyc Sports, Месси сообщил руководству "Барселоны" о своем желании уйти, использовав бюрофакс – услугу для срочной отправки документов, требующих подтверждения. Он может воспользоваться пунктом в своем контракте, который позволяет расторгать его в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Месси принял решение об уходе после встречи с новым главным тренером Рональдом Куманом и вскоре после поражения "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это поражение завершило трудный сезон для "Барселоны" – первый сезон без титула с 2008 года и усилило один из самых серьезных кризисов в истории клуба.

Аргентинский форвард уже пообщался с тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой по поводу возможного заключения контракта.

Руководство "Барселоны" настаивает на том, что Месси не может расторгнуть контракт, так как не уведомил о своем желании до 30 мая. Эта дата – запланированный конец текущего сезона. Но сезон был продлен из-за карантина. Руководители команды считают, что они убедят Месси остаться.