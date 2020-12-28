Причина отказа от стрельбы – требования безопасности, которым не соответствует стрельбище на стадионе.

Смешанную эстафету на чемпионате Украины по биатлону провели без стрельбы. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Соревнования состоялись в понедельник, 28 декабря, в Буковеле Ивано-Франковской области. Организаторы турнира были вынуждены запретить спортсменам использовать винтовки, потому что стрельбище на стадионе не отвечает требованиям безопасности.

В итоге биатлонистам пришлось лишь показать свою скорость на трассе.

В команде должны были принять участие 11 команд. Некоторые из областей были представлены двумя, а то и тремя командами.

Победу одержали представители Харьковской области в составе Любови Кипяченковой, Оксаны Коваленко, Александра Пономаренко и Владислава Кошовца. Они опередили на 38 секунд спортсменов из Черниговской области. Тройку сильнейших замкнули биатлонисты из Сумской области. Их отставание от лидеров составило 41 секунду.

Отметим, ранее сборную Украины по биатлону дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке. Причиной для дисквалификации послужило нарушение правил техники безопасности при стрельбе на четвертом этапе. Спортсменка Елена Пидгрушная из-за ошибки судьи стала не на свой коврик, после чего переместилась в нужный коридор, однако при этом предварительно не закинула винтовку за спину.