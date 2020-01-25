Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на Кубке мира из-за нарушения правил безопасности

Елена Пидгрушная из-за ошибки судья вынуждена была поменять позицию для стрельбы и во время перемещения забыла заросить винтовку за спину

Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Причиной для дисквалификации послужило нарушение правил техники безопасности при стрельбе на четвертом этапе. Наша спортсменка Елена Пидгрушная из-за ошибки судьи стала не на свой коврик, после чего переместилась в нужный коридор, однако при этом предварительно не закинула винтовку за спину.

Пидгрушная рассказала, что, скорее всего, судья показал неправильный рубеж словенке, которая шла рядом с ней.

"Я на спуске перед стадионом стояла в спину за ней, и, соответственно, ориентировалась по ней. И перед тем на трассе кто-то мне кричал, что я десятая, поэтому я совершенно не удивилась тому, что попала на десятую установку. И потом, когда я уже сняла оружие, держала его в руках и начала изготовку, в этот момент судья машет рукой словенке, указывает на десятую установку. Ну и мне показывает, мол, переходи дальше", - говорит биатлонистка.

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Спортсменка отметила, что все происходило очень быстро из-за чего она не успела сориентироваться, надеть оружие и после того перейти на другой коврик. Согласно правилам, любой переход должен происходить с надетым оружием.

"Соответственно, я, держа винтовку в руках, сместилась назад. И хотя она смотрела вверх и в сторону установок, это является нарушением правил безопасности. Соответственно и время потеряла, и подготовку к стрельбе несколько испортила, ведь уже пошла рябь по ногам, а это влияет на стрельбу. Но постаралась, отработала на ноль. И еще еду на последнем круге и думаю: нам же должны вычесть это время, которое я потратила на переход через чужую ошибку... Ну а на самом деле нас дисквалифицировали из-за того, что я нарушила правила...", - рассказала Пидгрушная.

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