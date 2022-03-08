Украинские паралимпийцы завоевали 9 наград в Пекине-2022

В двух видах программы на пьедестале почета развивались только украинские флаги.

Четвертый день паралимпийских игр в Пекине принес Украине девять медалей в разных классах биатлонных гонок на дистанции 10 км. В двух видах программы на пьедестале почета реяли только украинские флаги. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

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Среди женщин с поражением опорно-двигательного аппарата золото получила Ирина Буй, серебро – Александра Кононова, а бронзу – Людмила Ляшенко.

В соревнованиях мужчин с нарушением зрения, пять украинцев оказались в первой пятерке на финише.

Виталий Лукьяненко (класс B3, гайд Бабар) завоевал уже две золотые медали Паралимпиады-2022. На пьедестал также поднялись:

Анатолий Ковалевский (класс B2, гайд Мукшин)

Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Никонович)

Вице-чемпионами Паралимпиады также стали Григорий Волчинский (класс LW8) и Оксана Шишкова (класс B2, гайд Марченко) — они завоевали уже вторую и третью медали Пекина-2022 соответственно. Бронзовым призером стал Тарас Радь (класс LW12).

Напомним, что Украина поднялась на первое место в общем медальном зачете на Паралимпиаде-2022. В первый день соревнований украинские спортсмены завоевали медали в разных классах соревнований по биатлону. В общей сложности у украинских спортсменов 7 наград.

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