Левандовски расторг спонсорский контракт с Huawei, которая защищает интернет РФ от проукраинских хакеров

По информации польских журналистов, это решение объясняется публикацией Daily Mail о Huawei, которая, предположительно, продолжает сотрудничать с Россией.

Томаш Зависляк, агент футболиста сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски заявил, что сегодня, 8 марта, было принято решение о прекращении маркетингового сотрудничества с брендом Huawei. О причинах не упоминается. Об этом сообщает France 24.

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"Таким образом, выполнение услуг по части промоушена с нашей стороны приостановлено", — заявил агент.

По информации польских медиа, это решение связано с публикацией в британской газете Daily Mail, авторы которой обвинили Huawei в том, что они помогают защитить российский интернет от атак проукраинских хакеров.

Китайская компания подтвердила приостановку партнерства с Левандовски в кратком заявлении.

"Huawei CBG Poland сожалеет о прекращении сотрудничества с Робертом Левандовски. Мы ценим годы партнерства и желаем ему будущих успехов", — отметили представители компании.

Лидер сборной Польши выразил поддержку народу Украины, который противостоит российской агрессии. На матч чемпионата Германии нападающий мюнхенцев вышел с капитанской повязкой в цветах украинского флага.

[ + – ] Роберт Левандовски с повязкой в цвет украинского флага. [ + – ] Роберт Левандовски с повязкой в цвет украинского флага. [ + – ] Роберт Левандовски с повязкой в цвет украинского флага. [ + – ] Роберт Левандовски с повязкой в цвет украинского флага. Фото: Twitter

"Мир не может принять то, что происходит там. Надеюсь весь мир поддерживает Украину", — сказал лучший футболист по версии ФИФА 2020 и 2021 годов.

Ранее Фокус сообщал, что футбольный тренер Андрей Шевченко назвал Путина убийцей после нападения на Украину. По словам Шевченко, сейчас цель президента РФ — Украина, но кто на очереди? — задается риторическим вопросом экс-футболист, а ныне тренер.