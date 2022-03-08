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Спорт Российско-украинская война

Левандовски расторг спонсорский контракт с Huawei, которая защищает интернет РФ от проукраинских хакеров

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Роберт Левандовски, Бавария,
Фото: Twitter | Роберт Левандовски

По информации польских журналистов, это решение объясняется публикацией Daily Mail о Huawei, которая, предположительно, продолжает сотрудничать с Россией.

Томаш Зависляк, агент футболиста сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски заявил, что сегодня, 8 марта, было принято решение о прекращении маркетингового сотрудничества с брендом Huawei. О причинах не упоминается. Об этом сообщает France 24.

"Таким образом, выполнение услуг по части промоушена с нашей стороны приостановлено", — заявил агент.

По информации польских медиа, это решение связано с публикацией в британской газете Daily Mail, авторы которой обвинили Huawei в том, что они помогают защитить российский интернет от атак проукраинских хакеров.

Китайская компания подтвердила приостановку партнерства с Левандовски в кратком заявлении.

"Huawei CBG Poland сожалеет о прекращении сотрудничества с Робертом Левандовски. Мы ценим годы партнерства и желаем ему будущих успехов", — отметили представители компании.

Лидер сборной Польши выразил поддержку народу Украины, который противостоит российской агрессии. На матч чемпионата Германии нападающий мюнхенцев вышел с капитанской повязкой в цветах украинского флага.

Роберт Левандовски, украинский флаг, Бавария мюнхен.
Роберт Левандовски с повязкой в цвет украинского флага.
Роберт Левандовски, украинский флаг, Бавария мюнхен.
Роберт Левандовски с повязкой в цвет украинского флага.
Роберт Левандовски, украинский флаг, Бавария мюнхен.
Роберт Левандовски с повязкой в цвет украинского флага.
Роберт Левандовски, украинский флаг, Бавария мюнхен.
Роберт Левандовски с повязкой в цвет украинского флага.
Фото: Twitter
Роберт Левандовски, украинский флаг, Бавария мюнхен.
Роберт Левандовски, украинский флаг, Бавария мюнхен.
Роберт Левандовски, украинский флаг, Бавария мюнхен.
Роберт Левандовски, украинский флаг, Бавария мюнхен.

"Мир не может принять то, что происходит там. Надеюсь весь мир поддерживает Украину", — сказал лучший футболист по версии ФИФА 2020 и 2021 годов.

Ранее Фокус сообщал, что футбольный тренер Андрей Шевченко назвал Путина убийцей после нападения на Украину. По словам Шевченко, сейчас цель президента РФ — Украина, но кто на очереди? — задается риторическим вопросом экс-футболист, а ныне тренер.