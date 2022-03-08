Левандовський розірвав спонсорський контракт із Huawei, яка захищає інтернет РФ від проукраїнських хакерів

За інформацією польських журналістів, це рішення пояснюється публікацією Daily Mail про Huawei, яка, ймовірно, продовжує співпрацювати з Росією.

Томаш Завісляк, агент футболіста збірної Польщі та мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовського заявив, що сьогодні, 8 лютого, ухвалили рішення про припинення маркетингової співпраці з брендом Huawei. Про причини не згадуєютьПро це повідомляє France 24.

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"Так виконання послуг щодо промоції з нашого боку призупинено", — заявив агент.

За інформацією польських медіа, це рішення пов'язане з публікацією в британській газеті Daily Mail, автори якої звинуватили Huawei у тому, що вони допомагають захистити російський інтернет від атак проукраїнських хакерів.

Китайська компанія підтвердила припинення партнерства з Левандовським у короткій заяві.

"Huawei CBG Poland жаліє про припинення співпраці з Робертом Левандовським. Ми цінуємо роки партнерства та бажаємо йому майбутніх успіхів", — зазначили представники компанії.

Лідер збірної Польщі висловив підтримку народу України, який протистоїть російській агресії. На матч чемпіонату Німеччини нападник мюнхенців вийшов із капітанською пов'язкою у кольорах українського прапора.

[ + – ] Роберт Левандовський з пов'язкою в колір українського прапора. [ + – ] Роберт Левандовський з пов'язкою в колір українського прапора. [ + – ] Роберт Левандовський з пов'язкою в колір українського прапора. [ + – ] Роберт Левандовський з пов'язкою в колір українського прапора. Фото: Twitter

"Світ не може прийняти те, що відбувається там. Сподіваюся, весь світ підтримує Україну", — сказав найкращий футболіст за версією ФІФА 2020 і 2021 років.

Раніше Фокус повідомляв, що футбольний тренер Андрій Шевченко назвав Путіна вбивцею після нападу на Україну. За словами Шевченка, зараз мета президента РФ — Україна, але хто на черзі? — ставить риторичне питання ексфутболіст, а нині тренер.