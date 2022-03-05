7 наград и первое место в зачете. Украина успешно начала Паралимпиаду-2022
В первый соревновательный день Паралимпиады украинские спортсмены взяли награды в разных классах соревнований по биатлону.
В Пекине стартовали Паралимпийские игры-2022.
В первый соревновательный день сборная Украины успешно выступила в биатлоне, взяв сразу несколько медалей в разных классах, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
В сине-желтых цветах вышел весь пьедестал почета у мужчин среди участников с нарушением зрения. Золото получил Виталий Лукьяненко (класс B3, гайд Бабар), серебро — Александр Казик (класс B1, гайд Кучерявый), бронзу — Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Никонович)
Чемпионами Парилимпиады-2022 также стали Григорий Волчинский (класс LW8) и Оксана Шишкова (класс B2, гайд Марченко). Серебряные медали завоевали — Тарас Радь (класс LW12) и Людмила Ляшенко (класс LW8).
Отметим, что в паралимпийском биатлоне спортсмены с нарушениями зрения выступают с сопровождающим лицом — его называют гайдом.
Украина на Паралимпиаде-2022 представлена 20 спортсменами. Участники делегации по прибытию в Пекин провели небольшую мирную акцию с призывом остановить войну в Украине.
На Паралимпийских играх в Пекине Украину представляют 20 спортсменов: 13 — с нарушением опорно-двигательного аппарат, и 7 — с нарушениями зрения.
Паралимпиада-2022: медальный зачет
По итогам первого соревновательного дня, сборная Украины занимает первое место в медальном зачете. В активе наших спортсменов 7 медалей: 3 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая.
Отметим, что от соревнований отстранены спортсмены из России и Беларуси из-за военной агрессии этих стран на территории Украины.
Паралимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 13 марта.
Напомним, что на летних Паралимпийских играх в Токио Украина заняла шестое место в медальном зачете. Наши спортсмены выиграли 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.