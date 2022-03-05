7 нагород та перше місце у заліку. Україна успішно розпочала Паралімпіаду-2022

У перший день змагання Паралімпіади українські спортсмени взяли нагороди в різних класах змагань з біатлону.

У Пекіні стартували Паралімпійські ігри-2022.

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У перший день змагання збірна України успішно виступила в біатлоні, взявши відразу кілька медалей у різних класах, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У синьо-жовтих кольорах вийшов увесь п'єдестал пошани у чоловіків серед учасників із порушенням зору. Золото отримав Віталій Лук'яненко (клас B3, гайд Бабар), срібло – Олександр Казик (клас B1, гайд Кучерявий), бронзу – Дмитро Суярко (клас B2, гайд Никонович)

Чемпіонами Парилімпіади-2022 також стали Григорій Волчинський (клас LW8) та Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко). Срібні медалі здобули Тарас Радь (клас LW12) та Людмила Ляшенко (клас LW8).

Зазначимо, що у паралімпійському біатлоні спортсмени з порушеннями зору виступають із особою, яка здійснює супровід — його називають гайдом.

Україна на Паралімпіаді-2022 представлена 20 спортсменами. Учасники делегації по прибутті до Пекіна провели невелику мирну акцію із закликом зупинити війну в Україні.

[ + – ] Паралімпіада-2022: українці виступили проти війни

На Паралімпійських іграх у Пекіні Україну представляють 20 спортсменів: 13 – з порушенням опорно-рухового апарату, та 7 – з порушеннями зору.

Паралімпіада-2022: медальний залік

За підсумками першого дня змагання, збірна України посідає перше місце в медальному заліку. В активі наших спортсменів 7 медалей: 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзова.

[ + – ] Паралімпіада-2022: медальний залік Фото: Paralympic.org

Зазначимо, що від змагань усунуто спортсменів з Росії та Білорусі через військову агресію цих країн на території України.

Паралімпійські ігри у Пекіні відбуваються з 4 по 13 березня.

Нагадаємо, що на літніх Паралімпійських іграх у Токіо Україна посіла шосте місце у медальному заліку. Наші спортсмени виграли 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.