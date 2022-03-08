Українські паралімпійці вибороли 9 нагород у Пекіні-2022

У двох видах програми на п'єдесталі пошани майоріли лише українські прапори.

Четвертий день паралімпійських ігор у Пекіні приніс Україні дев'ять медалей у різних класах біатлонних перегонів на дистанції 10 км. У двох видах програми на п'єдесталі пошани майоріли лише українські прапори. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України на своїй сторінці у Facebook.

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Серед жінок із порушенням опорно-рухового апарату золото отримала Ірина Буй, срібло — Олександра Кононова, а бронзу — Людмила Ляшенко.

У змаганнях чоловіків із порушенням зору п'ять українців опинилися в першій п'ятірці на фініші.

Віталій Лук'яненко (клас B3, гайд Бабар) виборов уже дві золоті медалі Паралімпіади-2022. На п'єдестал також піднялися:

Анатолій Ковалевський (клас B2, гайд Мукшин)

Дмитро Суярко (клас B2, гайд Никонович)

Віцечемпіонами Паралімпіади також стали Григорій Волчинський (клас LW8) та Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко) — вони здобули вже другу та третю медалі Пекіна-2022 відповідно. Бронзовим призером став Тарас Радь (клас LW12).

Нагадаємо, що Україна піднялася на перше місце в загальному медальному заліку на Паралімпіаді-2022. В перший день змагань українські спортсмени здобули медалі в різних класах змагань з біатлону. Загалом українські спортсмени мають 7 нагород.

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