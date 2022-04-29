Женская сборная Украины по биатлону осталась без многолетних лидеров
Федерация биатлона Украины вынуждена оптимизировать расходы: Вита и Валентина Семеренко в грядущем сезоне не попали в заявку женской сборной Украины на новый сезон.
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На официальном сайте Федерации биатлона Украины опубликован список спортсменов женской и мужской сборных, которые будут готовиться к новому сезону. Тренировочный цикл стартует ровно через месяц.
Как сообщает пресс-служба организации, из-за урезания финансирования, Федерация биатлона Украины была вынуждена ограничить список участников тренировочных сборов и заявку национальных сборных. Соответственно, количество спортсменов и для мужской, и для женской сборных теперь ограничено до шести лиц.
Женская сборная Украины по биатлону
- Юлия Джима;
- Елена Билосюк;
- Дарья Блашко;
- Ирина Петренко;
- Анастасия Меркушина;
- Юлия Журавок
Мужская сборная Украины по биатлону
- Дмитрий Пидручный;
- Антон Дудченко;
- Артем Прима;
- Богдан Цымбал;
- Тарас Лесюк
Шестой спортсмен в мужской команде будет выбран после консультаций тренерского штаба. Отмечается, что выбирать старший тренер мужской сборной Юрай Санитра будет между Денисом Насыко и Артемом Тищенко.
Также стало известно, что тренерский штаб мужской сборной не претерпит изменений, в то время, как старший тренер женской команды Урош Велепец покинул Украину и будет работать ассистентом старшего тренера в мужской сборной Германии. С тренерским штабом женской команды руководители федерации обещают определиться в течение следующей недели.
Напомним, в начале апреля Фокус рассказывал, что биатлонистка Кристина Ковалева обвинила президента Федерации Владимира Брынзака в том, что он самостоятельно вывез натурализованных спортсменов на территорию Российской Федерации. Сам Брынзак отмечал, что спортсменки из России, которые были задействованы в сборной Украины, на момент начала военного вторжения РФ уже находились в России.