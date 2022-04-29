Женская сборная Украины по биатлону осталась без многолетних лидеров

Федерация биатлона Украины вынуждена оптимизировать расходы: Вита и Валентина Семеренко в грядущем сезоне не попали в заявку женской сборной Украины на новый сезон.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На официальном сайте Федерации биатлона Украины опубликован список спортсменов женской и мужской сборных, которые будут готовиться к новому сезону. Тренировочный цикл стартует ровно через месяц.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщает пресс-служба организации, из-за урезания финансирования, Федерация биатлона Украины была вынуждена ограничить список участников тренировочных сборов и заявку национальных сборных. Соответственно, количество спортсменов и для мужской, и для женской сборных теперь ограничено до шести лиц.

Женская сборная Украины по биатлону

Юлия Джима;

Елена Билосюк;

Дарья Блашко;

Ирина Петренко;

Анастасия Меркушина;

Юлия Журавок

Мужская сборная Украины по биатлону

Дмитрий Пидручный;

Антон Дудченко;

Артем Прима;

Богдан Цымбал;

Тарас Лесюк

Шестой спортсмен в мужской команде будет выбран после консультаций тренерского штаба. Отмечается, что выбирать старший тренер мужской сборной Юрай Санитра будет между Денисом Насыко и Артемом Тищенко.

Также стало известно, что тренерский штаб мужской сборной не претерпит изменений, в то время, как старший тренер женской команды Урош Велепец покинул Украину и будет работать ассистентом старшего тренера в мужской сборной Германии. С тренерским штабом женской команды руководители федерации обещают определиться в течение следующей недели.

Напомним, в начале апреля Фокус рассказывал, что биатлонистка Кристина Ковалева обвинила президента Федерации Владимира Брынзака в том, что он самостоятельно вывез натурализованных спортсменов на территорию Российской Федерации. Сам Брынзак отмечал, что спортсменки из России, которые были задействованы в сборной Украины, на момент начала военного вторжения РФ уже находились в России.