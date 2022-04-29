UA
UA
Разделы
Материалы
Спорт

Женская сборная Украины по биатлону осталась без многолетних лидеров

505
Сестры Семеренко, Валя Семеренко и Вита Семеренко
Фото: Корреспондент.net | Сестры Семеренко остались вне заявки сборной Украины на сезон

Федерация биатлона Украины вынуждена оптимизировать расходы: Вита и Валентина Семеренко в грядущем сезоне не попали в заявку женской сборной Украины на новый сезон.

На официальном сайте Федерации биатлона Украины опубликован список спортсменов женской и мужской сборных, которые будут готовиться к новому сезону. Тренировочный цикл стартует ровно через месяц.

Как сообщает пресс-служба организации, из-за урезания финансирования, Федерация биатлона Украины была вынуждена ограничить список участников тренировочных сборов и заявку национальных сборных. Соответственно, количество спортсменов и для мужской, и для женской сборных теперь ограничено до шести лиц.

Женская сборная Украины по биатлону

  • Юлия Джима;
  • Елена Билосюк;
  • Дарья Блашко;
  • Ирина Петренко;
  • Анастасия Меркушина;
  • Юлия Журавок

Мужская сборная Украины по биатлону

  • Дмитрий Пидручный;
  • Антон Дудченко;
  • Артем Прима;
  • Богдан Цымбал;
  • Тарас Лесюк

Шестой спортсмен в мужской команде будет выбран после консультаций тренерского штаба. Отмечается, что выбирать старший тренер мужской сборной Юрай Санитра будет между Денисом Насыко и Артемом Тищенко.

Также стало известно, что тренерский штаб мужской сборной не претерпит изменений, в то время, как старший тренер женской команды Урош Велепец покинул Украину и будет работать ассистентом старшего тренера в мужской сборной Германии. С тренерским штабом женской команды руководители федерации обещают определиться в течение следующей недели.

Напомним, в начале апреля Фокус рассказывал, что биатлонистка Кристина Ковалева обвинила президента Федерации Владимира Брынзака в том, что он самостоятельно вывез натурализованных спортсменов на территорию Российской Федерации. Сам Брынзак отмечал, что спортсменки из России, которые были задействованы в сборной Украины, на момент начала военного вторжения РФ уже находились в России.