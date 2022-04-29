Жіноча збірна України з біатлону залишилася без багаторічних лідерок

Федерація біатлону України змушена оптимізувати витрати: Віта та Валентина Семеренко в наступному сезоні не потрапили до заявки жіночої збірної України на новий сезон.

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На офіційному сайті Федерації біатлону України опубліковано список спортсменів жіночої та чоловічої збірних, які готуватимуться до нового сезону. Тренувальний цикл стартує рівно за місяць.

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Як повідомляє пресслужба організації, через урізання фінансування, Федерація біатлону України була змушена обмежити список учасників тренувальних зборів та заявку національних збірних. Відповідно кількість спортсменів і для чоловічої, і для жіночої збірних тепер обмежена до шести осіб.

Жіноча збірна України з біатлону

Юлія Джіма;

Олена Білосюк;

Дарія Блашко;

Ірина Петренко;

Анастасія Меркушина;

Юлія Журавок

Чоловіча збірна України з біатлону

Дмитро Підручний;

Антон Дудченко;

Артем Прима;

Богдан Цимбал;

Тарас Лесюк

Шостого спортсмена в чоловічій команді оберуть після консультацій тренерського штабу. Наголошують, що обиратиме старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра між Денисом Насиком та Артемом Тищенком.

Також стало відомо, що тренерський штаб чоловічої збірної не зазнає змін, тоді як старший тренер жіночої команди Урош Велепець залишив Україну і працюватиме асистентом старшого тренера в чоловічій збірній Німеччини. З тренерським штабом жіночої команди керівники федерації обіцяють визначитись упродовж наступного тижня.

Нагадаємо, на початку квітня Фокус розповідав, що біатлоністка Крістіна Ковальова звинуватила президента Федерації Володимира Бринзака в тому, що він самостійно вивіз натуралізованих спортсменів на територію Російської Федерації. Сам Бринзак зазначав, що спортсменки з Росії, яких залучили у збірній України, на момент початку воєнного вторгнення РФ вже перебували в Росії.