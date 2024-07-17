Из рутины в приключение: ученые и спортсмены рассказали, как повысить интерес к упражнениям

Одна мысль о занятии спортом, несмотря на его пользу, для многих уже кажется сложным начинанием. Однако чемпион мира по плаванию раскрыл секрет, как превратить его в увлекательную активность, а ученые поддержали его научными фактами.

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В преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже спортсмены по всему миру стремятся достичь совершенства. Традиционно успех в спорте связывают с интенсивными тренировками и непоколебимой дисциплиной. Однако новый взгляд на тренировки от профессиональных спортсменов позволяет предположить, что разнообразие и поиск новых возможностей также могут сыграть решающую роль в достижении максимальных результатов, пишет The Conversation.

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Австралийский пловец и чемпион мира, Камерон МакЭвой, недавно рассказал о своем новом подходе к тренировкам, который включает в себя снижение тренировочной нагрузки и поиск других занятий. МакЭвой считает, что этот метод увеличил продолжительность его карьеры и улучшил его отношения с плаванием. "Я могу принять участие в Олимпийских играх, чемпионате мира, затем 12 месяцев заниматься другими делами и вернуться", — заявил МакЭвой. Этот подход включает в себя такие виды деятельности, как спринт на треке и стритлифтинг, которые он находит как освежающими, так и полезными для своих результатов.

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Опыт МакЭвоя не уникален. Исследование, опубликованное в журнале Psychology of Sport and Exercise, показало, что изучение местности в значительной степени способствует положительному опыту бегунов. Один из респондентов отметил радость от открытия новых дорожек для бега, заявив, что благодаря этому бег становится не столько упражнением, сколько приключением. Эта мысль отражает более широкую тенденцию в спорте, когда спортсменов поощряют разнообразить свою деятельность.

Австралийская спортивная комиссия повторяет эту философию в своей национальной стратегии участия в спорте "Играй хорошо", которая направлена на преодоление барьеров и поощрение поиска новых возможностей в спорте. Эта инициатива подчеркивает важность участия в разнообразных и неформальных спортивных мероприятиях для получения удовольствия и долгосрочного участия. Этот подход соответствует успешной норвежской философии "радость спорта для всех", благодаря которой Норвегия добилась впечатляющих результатов на зимних Олимпийских играх.

Занятия спортом также могут способствовать возникновению состояния "потока" — понятия, введенного психологом Михалием Чиксентмихайи. Поток возникает, когда человек полностью поглощен деятельностью, выполняя ее без усилий. Исследования Чиксентмихайи показали, что деятельность, способствующая открытиям и новизне, может способствовать этому оптимальному состоянию производительности. Спортсмены и любители спорта могут использовать эти уроки, внося разнообразие в свои занятия. Пробуя новый вид спорта, меняя режим тренировок или исследуя новые маршруты, эти изменения могут повысить как производительность, так и удовольствие.

Подход МакЭвоя, спортивная философия Норвегии и стратегия Австралийской спортивной комиссии — все они подчеркивают ценность исследования в достижении спортивного успеха. Включение исследования в занятия спортом нужно не только элитным спортсменам. Повседневные люди могут извлечь пользу из этого подхода, ставя перед собой открытые цели и принимая менее структурированные формы игры. Этот метод не только делает занятия спортом более приятными, но и может привести к повышению общей вовлеченности и результативности.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

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