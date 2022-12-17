Сборная Украины показала лучший результат сезона на Кубке мира по биатлону

Артем Прима финишировал на 10-й позиции, лишь один промах отделил его от призового места.

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Cборная Украины показала лучший результат сезона на Кубка мира по биатлону во Франции. Об этом пишет OBOZREVATEL.

17 декабря в Анси прошла гонка преследования среди мужчин на дистанции 12,5 км. 35-летний Артем Прима стартовал с 18-й позиции, но быстро вырвался в лидеры. Представитель Украины идеально отстрелялся первые три раза, но на последнем рубеже промахнулся и не смог оказаться среди призеров. Тем не менее Артем занял 10 место и обеспечил сборной лучший показатель в текущем сезоне.

Еще один украинский биатлонист Антон Дудченко оказался на 31 месте, промахнувшись по одному разу на первых трех рубежах и дважды — на последнем. Богдан Цимбал хорошо отстрелялся, точно так же, как и Артем Прима, но уступил соперникам в скорости.

Стоит отметить, что все три призовых места по итогам гонки заняла сборная Норвегии:

Стурла Легрейд (0+0+1+0) 29:44,1

Вете-Сьястад Кристиансен (0+0+0+2) 30:8,7

Йоханнес-Тингнес Бьо (1+0+1+0) 30:20

15 декабря Артем Прима показал лучший персональный результат сезона в спринте. Благодаря точной стрельбе на двух рубежах спортсмен занял 18 место и набрав 23 очка. Его соотечественник, Антон Дудченко тоже показал хороший результат, финишировав на 28-й позиции, а вот другие представители Украины не вошли в зачетную зону.

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