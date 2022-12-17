Артем Прима фінішував на 10-й позиції, лише один промах відокремив його від призового місця.

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Збірна України показала найкращий результат сезону на Кубку світу з біатлону у Франції. Про це пише OBOZREVATEL.

17 грудня в Аннесі відбулися перегони-переслідування серед чоловіків на дистанції 12,5 км. 35-річний Артем Прима стартував із 18-ї позиції, але швидко вирвався у лідери. Представник України ідеально відстрілявся перші три рази, але на останньому рубежі схибив і не зміг опинитися серед призерів. Проте Артем посів 10 місце та забезпечив збірній найкращий показник у цьому сезоні.

Ще один український біатлоніст Антон Дудченко опинився на 31 місці, промахнувшись один раз на перших трьох рубежах і двічі на останньому. Богдан Цимбал добре відстрілявся, так само як і Артем Прима, але поступився суперникам у швидкості.

Варто зазначити, що всі три призові місця за підсумками перегонів зайняла збірна Норвегії:

Стурла Легрейд (0+0+1+0) 29:44,1

Ветле-С'ястад Крістіансен (0+0+0+2) 30:8,7

Йоганнес-Тінгнес Бо (1+0+1+0) 30:20

15 грудня Артем Прима показав найкращий персональний результат сезону у спринті. Завдяки точній стрільбі на двох рубежах спортсмен посів 18 місце та набравши 23 очки. Його земляк Антон Дудченко теж показав гарний результат, фінішувавши на 28-й позиції, а ось інші представники України не увійшли до залікової зони.

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