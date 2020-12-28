Джошуа собирается уступить пояс WBO Усику и вернуться за ним после поединков с Фьюри

Цель британца – абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа заявил о том, что ради встречи с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, готов отказаться от пояса WBO, который в этом случае перейдет к украинцу Александру Усику.

Об этом сообщает The Sun.

Правда, отказываться навсегда от пояса WBO британский чемпион не собирается. После поединков с Фьюри он хочет вновь завоевать его и стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

"Людей волнует, отдам ли я титул WBO Александру Усику? Придется ли мне отказаться от пояса? Не знаю. Не хочу этого делать, потому что нахожусь на пути к званию абсолютного чемпиона мира. Но я уверен, что когда побью Фьюри, то все равно буду боксировать за титул WBO", – сказал Джошуа.

Он прояснил, что с Фьюри собирается провести два поединка и в обоих победить.

"Я хочу сразиться с Фьюри, а затем снова победить его в реванше – это будут два серьезных препятствия. После этого собираюсь вернуться за поясом WBO", – сказал Джошуа.

Отметим, менеджер Усика Эгис Климас, заявил, что его клиент намерен добиваться права на проведение своего следующего поединка с Энтони Джошуа и не собирается никому уступать.

"На сегодняшний день Усик уже не раз сказал, что ему ничего не нужно, кроме боя с Джошуа", – сказал Климас.

Он добавил, что отказ Джошуа от боя с Усиком, будет означать, что чемпион опасается украинца.

"Если Джошуа освободит пояс для боя с Фьюри, то это не дело. Это будет значить только то, что он боится проводить бой с Усиком. Значит, он видит большой риск в этом поединке, видит, что может проиграть", – сказал Климас.