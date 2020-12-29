Цыганков – лучший футболист УПЛ 2020 года, – опрос

Молодой динамовец опередил прошлогоднего победителя – Тайсона из донецкого "Шахтера".

Полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков стал лучшим футболистом украинской Премьер-лиги (УПЛ) 2020 года по версии "Команды 1".

Об этом сообщается на сайте издания "Команда 1".

Лучшего футболиста годы выбрали с помощью голосования, в котором приняли участие по 16 представителей от всех клубов высшего дивизиона Украины (15 игроков плюс главный тренер). В общей сложности были собраны мнения 210-ти футболистов и 14-ти наставников. В анкетах было упомянуто 99 исполнителей.

Каждый респондент назвал тройку лучших. Тот, кто занимал первое место, получал три очка, второе – два, третье – одно.

По итогам опроса, первое место впервые в карьере занял 23-летний Виктор Цыганков.

Он набрал 197 очков, опередив прошлогоднего победителя – Тайсона из донецкого "Шахтера", который занял второе место. На третьей позиции в этом году – форвард ФК "Олимпик" Захеди Шахаб.

Напомним, украинский полузащитник киевского "Динамо", один из лидеров команды Виктор Цыганков попал в сферу интересов мадридского "Реала".