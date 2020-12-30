Александр Усик занял первое место в онлайн-рейтинге Фокуса в группе "Кумиры"

Боксера поддержали 2184 голосами.

Боксер Александр Усик оказался на пятом месте онлайн-рейтинга самых влиятельных украинцев от focus.ua и на первом месте — в группе "Кумиры".

За него отдали 2184 читательских голоса.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и экс-претендент на мировой титул в супертяжелом весе британец Дерек Чисора встретились на ринге лондонского стадиона Уэмбли 31 октября.

Украинец, совсем недавно перешедший в новую весовую категорию, одержал победу над соперником и подтвердил статус официального претендента на мировой титул WBO в супертяжелом весе.

Неожиданно для многих в этом году Усик стал студентом, поступив в Харьковский национальный университет внутренних дел. Спортсмен учится на факультете права и массовых коммуникаций, при этом не планируя завершать боксерскую карьеру. Его цель — войти в историю как единственный боксер, который стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Судя по результатам, он уверенно движется к ней.

Правила голосования были просты: каждый пользователь мог поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Читатели выбирали тех, кого хотели бы видеть влиятельными завтра, через год, через 5 лет. Победителю рейтинга, а также победителям в отдельно взятых категориях рейтинга Фокус в ближайшее время направит запрос на интервью.