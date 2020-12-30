Национальная сборная по футболу поздравила украинцев с Новым годом

В праздничном ролике приняли участие Андрей Пятов, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко и другие.

Футболисты сборной Украины поздравили украинских граждан с наступающим Новым годом. Новогоднее поздравление от национальной сборной опубликовала на своем канале в YouTube Украинская ассоциация футбола (УАФ).

В праздничном ролике приняли участие Андрей Пятов, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера.

"Друзья, вот и проходит 2020 год. Пусть 2021-й принесет больше праздничных дней, положительных эмоций и отрицательных тестов, полных стадионов и безумной поддержки", – говорится в поздравлении.

Игроки национальной команды пожелали всем здоровья, больше поводов для гордости и меньше проблем.

"Здоровья все нам и вам, больше улыбок, поводов для радости, поводов для гордости и меньше проблем. Успехов сборной в 2021 году, особенно на Евро-2020", – говорится в поздравлении.

[ + – ]

Напомним, в рейтинге ФИФА сборная Украина сумела сохранить место в топ-25 лучших команд мира по итогам 2020 года.