Роналду стал лучшим бомбардиром пяти сильнейших футбольных лиг 2020 года

Если не учитывать пенальти, то больше всех мячей в топ-5 лиг Европы забил Роберт Левандовски.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг 2020 года.

В уходящем 2020 году 35-летний форвард в итальянской Серии А сумел забить 33 мяча, сообщает Gracenote.

Второе место занял поляк Роберт Левандовски, защищающий цвета мюнхенской "Баварии" – у него 32 гола в Бундеслиге.

Третий – Чиро Иммобиле из римского "Лацио". В Серии А он забил 28 мячей.

Если не учитывать пенальти, то больше всех мячей в топ-5 лиг Европы в уходящем году забил Левандовски – 27. Далее идут Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, 22 мяча) и Роналду (20).

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Напомним, лучшим игроком 2020 года по версии Globe Soccer Awards признан Роберт Левандовски, а лучшим футболистом XXI века — Криштиану Роналду.

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Самым популярным снимком в Instagram в уходящем году признали совместную фотографию футболистов Криштиану Роналду и Диего Марадоны. Пост был опубликован в день смерти Марадоны – 25 ноября.